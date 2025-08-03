Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Победа России в конфликте на Украине неизбежна, передает издание American Conservative.

Авторы публикации также отмечают, что президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не следует затягивать украинский конфликт "назло" Владимиру Путину.

"Более вероятным результатом попыток Трампа быстро урегулировать конфликт станет отсрочка неизбежной победы России, которая <...> обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных целей", – говорится в материале.

Как утверждают журналисты, обещание американского лидера завершить конфликт за 24 часа было продиктовано его склонностью к преувеличению. Данное заявление демонстрирует стремление Трампа к миру, однако также указывает на то, что глава Белого дома недооценил сложность украинского конфликта.

Ранее Путин заявил, что российские войска ведут наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения. Президент отметил мужество и героизм бойцов СВО, так как они обеспечили продвижение России. Позитивная активность в спецоперации достигается именно благодаря этому, подчеркнул Путин.

