07 августа, 12:28

Политика

ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, который обеспечивал переброску украинского вооружения и техники в Донбасс. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, поражение было нанесено благодаря оперативно-тактической авиации, ударным дронам, ракетным войскам и артиллерии.

Кроме того, российские бойцы нанесли удары по пунктам управления и местам хранения беспилотников большой дальности, а также по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 133 районах.

Ранее ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Были применены аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ударные БПЛА большой дальности.

Владимир Путин заявлял, что российские войска ведут наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения. Президент отмечал, что позитивная активность в спецоперации достигается благодаря мужеству и героизму бойцов.

ВС РФ нанесли ракетно-артиллерийские удары по ВСУ возле населенного пункта Северск

Спецоперация на Украине
политика

