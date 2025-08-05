Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, это удалось сделать благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск "Восток".

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Январском изо всех сил оказывали сопротивление и пытались сохранить контроль над важным участком фронта.

"Под натиском наших штурмовых групп (противник. – Прим. ред.) был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить. Активную огневую поддержку нашим мотострелковым подразделениям оказывали расчеты артиллерии и ударные БПЛА", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России освободили более 200 населенных пунктов в рамках спецоперации на Украине с начала 2025 года.

Александро-Калиново, освобожденное в Донецкой Народной Республике (ДНР), стало 209-м. Его удалось взять под контроль благодаря активным действиям подразделений "Южной" группировки войск.

Тогда ВС РФ также нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье в ДНР.