05 августа, 12:08Политика
ВС России освободили Январское в Днепропетровской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, это удалось сделать благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск "Восток".
При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Январском изо всех сил оказывали сопротивление и пытались сохранить контроль над важным участком фронта.
"Под натиском наших штурмовых групп (противник. – Прим. ред.) был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить. Активную огневую поддержку нашим мотострелковым подразделениям оказывали расчеты артиллерии и ударные БПЛА", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России освободили более 200 населенных пунктов в рамках спецоперации на Украине с начала 2025 года.
Александро-Калиново, освобожденное в Донецкой Народной Республике (ДНР), стало 209-м. Его удалось взять под контроль благодаря активным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
Тогда ВС РФ также нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье в ДНР.
ВС РФ нанесли удары по ВСУ в 142 районах