08 августа, 16:10

Происшествия

Инфраструктура Сочи работает штатно после атак БПЛА

Фото: depositphotos/Svetlana485

Инфраструктура города Сочи функционирует в штатном режиме после атак украинских дронов. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала, сообщил глава городской администрации Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.

"Провел оперштаб, чтобы скоординировать работу для обеспечения безопасности наших жителей и туристов во время угрозы БПЛА", – написал мэр города.

В настоящее время угроза атаки БПЛА в Сочи отменена. Опасности для жителей и гостей города нет. В случае обнаружения подозрительных объектов, в том числе обломков сбитых беспилотников, не подходите к ним, так как они могут представлять опасность. Кроме того, фрагменты БПЛА нельзя снимать и пользоваться рядом с ним мобильными телефонами.

Днем 8 августа силы ПВО отразили атаку вражеских беспилотников на территории Сочи. Все службы города находились в состоянии максимальной готовности. В связи с этим жители и гости города-курорта были эвакуированы с пляжей

Кроме того, аэропорт Сочи приостанавливал работу. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. За период действия ограничений 17 самолетов ушли на запасные аэродромы.

происшествиярегионы

