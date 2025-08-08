08 августа, 15:25Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Калуги
Фото: ТАСС/Андрей Перечицкий
Ограничения на полеты самолетов сняты в аэропорту Калуги. Гавань вновь принимает и отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Меры вводились днем 8 августа для обеспечения безопасности.
Аналогичные запреты в настоящий момент действуют в аэропортах Сочи и Геленджика. В первом авиаузле заявили, что все службы будут готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют своих клиентов обо всех изменениях.
Ранее в телеграм-каналах начали распространяться сообщения об открытии аэропорта Краснодара имени Екатерины II. Однако в Росавиации опровергли эту информацию, добавив, что в настоящее время авиагавань закрыта из соображений безопасности полетов.