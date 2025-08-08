Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 августа, 14:07

Транспорт

Запрет на полеты введен в аэропорту Калуги

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Временный запрет на полеты введен в аэропорту Калуги, предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения на посадку и вылет воздушных судов коснулись авиагавани в целях обеспечения безопасности.

Аналогичные меры в настоящий момент действуют в аэропортах Сочи и Геленджика. В первом авиаузле заявили, что все службы будут готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют своих клиентов обо всех изменениях.

Кроме того, запрет на использование воздушного пространства действовал в аэропорту Саратова в ночь на 8 августа. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В Госдуме предложили внедрить приоритетное обслуживание семей с детьми в аэропортах

