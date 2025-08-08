Временные ограничения в аэропорту Саратова сняты

Фото: 123RF/vkrupenkin

Временные ограничения на работу аэропорта Саратова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Коренко в своем телеграм-канале.

По его словам, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт полностью возобновил прием и выпуск самолетов.

Ранее аналогичные временные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты на протяжении нескольких часов.

Также ограничения действовали в аэропорту Калуги. Однако спустя несколько часов воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.