08 августа, 05:57Транспорт
Временные ограничения в аэропорту Саратова сняты
Фото: 123RF/vkrupenkin
Временные ограничения на работу аэропорта Саратова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Коренко в своем телеграм-канале.
По его словам, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт полностью возобновил прием и выпуск самолетов.
Ранее аналогичные временные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты на протяжении нескольких часов.
Также ограничения действовали в аэропорту Калуги. Однако спустя несколько часов воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.