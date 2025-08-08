Аэропорт в Сочи приостановил работу

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает пресс-служба объекта.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Отмечается, что все службы будут готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют своих клиентов обо всех изменениях.

"Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпаний или подписаться на оповещения по своему рейсу в телеграм-боте, а также внимательно слушать аудиообъявления в терминале", – добавляется в сообщении.

Временные ограничения в пятницу, 8 августа, также были введены в аэропорту Геленджика. Объект возобновил деятельность в июле после трехлетнего перерыва. Загрузка первого рейса Москва – Геленджик составила 95%. Цена на билеты начиналась от 17,8 тысячи рублей.

Ранее временные ограничения вводились в аэропорту Саратова, однако они были сняты в течение нескольких часов.

Накануне, 7 августа, временно не работал аэропорт Волгограда, авиагавань не принимала и не выпускала самолеты на протяжении нескольких часов.

