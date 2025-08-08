Введены временные ограничения в аэропорту Саратова

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Введены временные ограничения на работу в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Коренко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Калуги. Однако спустя несколько часов воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Также 7 августа временно не работал аэропорт Волгограда. Авиагавань не принимала и не выпускала самолеты на протяжении нескольких часов.