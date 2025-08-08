08 августа, 05:19Транспорт
Введены временные ограничения в аэропорту Саратова
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Введены временные ограничения на работу в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Коренко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Калуги. Однако спустя несколько часов воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.
Также 7 августа временно не работал аэропорт Волгограда. Авиагавань не принимала и не выпускала самолеты на протяжении нескольких часов.