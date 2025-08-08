Фото: ТАСС/Роман Соколов

Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении работы аэропорта Краснодара имени Екатерины II. Об этом РИА Новости рассказали в ведомстве.

Сообщения об открытии аэропорта начали массово распространяться в телеграм-каналах. Однако в Росавиации опровергли эту информацию, добавив, что в настоящее время авиагавань закрыта из соображений безопасности полетов.

Кроме того, в пресс-службе аэропорта заметили, что распоряжений о возобновлении работы аэропорта Краснодара не поступало. Также специалисты напомнили, что из-за временного ограничения полетов на юге и в центральной части России с 24 февраля 2024 года были закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Тем не менее последний возобновил работу с мая прошлого года . Кроме того, с 18 июля 2025 года по внутренним рейсам вновь начала работать авиагавань Геленджика.

Днем в пятницу, 8 августа, временные ограничения ввели в аэропорту Калуги. Такие же меры действуют в авиагаванях Геленджика и Сочи. В последнем авиаузле заявили, что все службы будут готовы к работе после снятия ограничений.