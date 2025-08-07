Один человек пострадал после падения обломков БПЛА на Кубани

Фото: 123RF/savmaster

Мужчина пострадал после падения обломков беспилотника в городе Славянск-на-Кубани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавший находился на улице, когда получил травму. Его госпитализировали в медучреждение.

"В частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке. Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь", – добавил глава региона.

Также в результате падения обломков произошли небольшие возгорания в Красноармейском районе. Специалистам удалось их оперативно ликвидировать, в результате никто не пострадал. Атака безэкипажных катеров также была отражена в акватории возле Новороссийска. Там обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее российские военнослужащие нанесли поражение объектам газотранспортной системы, которые обеспечивают военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины. Также ВС России поразили склады беспилотников большой дальности и пункты временного расположения формирований украинской армии и иностранных наемников в 142 районах.