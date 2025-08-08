Людей эвакуировали с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "ЧП Сочи"

Гостей и жителей Сочи эвакуируют с пляжей из-за угрозы атаки БПЛА, передает телеграм-канал оперштаба Краснодарского края.

Всех отдыхающих просят покинуть пляжные территории и пройти в укрытия. Сотрудники отелей и санаториев провожают туристов в безопасные места.

Мэр город Андрей Прошунин заявил в своем телеграм-канале, что в настоящее время работает система ПВО и отражает атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов. Все службы приведены в состояние максимальной готовности, которые координирует городской оперативный штаб.

Он призвал сочинцев и туристов сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, не выходить на улицу. Прошунин подчеркнул, если вы стали очевидцем отражения атак, воздержитесь от съемки и публикации в Сети работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки

Кроме того, в аэропорту Сочи в настоящее время введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Все службы будут готовы к работе после снятия ограничений, авиакомпании проинформируют клиентов обо всех изменениях.

