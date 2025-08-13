Фрагменты БПЛА упали на нефтезавод в Славянске-на-Кубани

Фото: 123RF/porpeller

Обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В результате произошедшего загорелась "Газель", никто из работников не пострадал. Сотрудники спецслужб оперативно потушили возгорание. Другие подробности случившегося не приводятся.

Этой ночью массированной атаке БПЛА также подверглась Волгоградская область. Обломки одного из дронов упали на крышу 16-этажного жилого дома в Тракторозаводском районе Волгограда. Жильцов дома эвакуировали. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее пятеро детей получили травмы в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области после атаки FPV-дрона на частный дом. Девочки 4, 6, 9 и 16 лет, а также 14-летний мальчик доставлены в Грайворонскую больницу.