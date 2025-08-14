Режим ЧС введен на месте повреждения домов в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал Mash

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на месте повреждения жилых домов в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.

В свою очередь, региональная прокуратура после произошедшего открыла для приема жалоб и оказания правовой помощи гражданам горячую линию по номеру 8 (863) 210-55-99. Кроме того, ведомство проконтролирует соблюдение прав пострадавших. Ситуацию на месте происшествия координирует зампрокурора Ростовской области Владимир Ходурский.

Одна из местных жительниц Алена рассказала "Газете.ру", что в момент случившегося была дома с дочерью. Атака, по ее словам, произошла в нескольких домах от них. Женщина заявила, что грохот был настолько сильный, что под ней затрясся диван, когда она с ребенком сидела в комнате.

"Было такое впечатление, что это прям где-то у нас здесь что-то во дворе упало. Сейчас пошла соседка туда смотреть, говорит, Лермонтовская – все перекрыто", – уточнила женщина.

Другая женщина, которая живет в доме на Лермонтовской улице, сообщила в беседе с изданием, что проснулась от сильного шума. По ее словам, из-за взрыва у нее в квартире выбило окна.

"Из того, что вокруг вижу, вся Лермонтовская в скорой, полиции, сигналки со всех сторон разрываются. Что горит, не вижу, не знаю", – отметила женщина.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью БПЛА Ростов-на-Дону 14 августа. В результате 13 человек получили ранения и были госпитализированы. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

Кроме того, были повреждены жилые дома, расположенные на улицах Тельмана и Лермонтовской. Специалисты проводят обследование зданий и эвакуацию жильцов. Для последних на базе школы № 50 разворачивают пункт временного размещения.

