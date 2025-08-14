Львова-Белова: пострадавшие в Ростове-на-Дону дети находятся в состоянии средней тяжести

Фото: РИА Новости

Состояние двоих детей, которые пострадали в Ростове-на-Дону при атаке украинских БПЛА, оценивается как средней степени тяжести, сообщила в телеграм-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По словам омбудсмена, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Мы на связи с уполномоченным по правам ребенка в регионе Ириной Черкасовой", – уточнила Львова-Белова.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростов-на-Дону при помощи беспилотников 14 августа. В связи с этим в городе ввели режим ЧС.

После атаки ВСУ в 10 жилых домах повреждены окна и балконы. Травмы получили 13 человек, среди которых двое детей.

Из домов эвакуировали 212 человек. Для них подготовили пункт временного размещения, отметил врио губернатора региона Юрий Слесарь.