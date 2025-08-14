СК возбудил дела после атак ВСУ в Ростове-на-Дону и Белгороде

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи возбудили уголовные дела после атак украинских боевиков на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, слова которой приводятся в телеграм-канале ведомства.

Преступления подпадают под статью "Террористический акт", уточнила она.

В ходе расследования будут установлены личности военнослужащих Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, вооруженных сил и других военных формирований, которые выполняли преступные приказы о совершении этих террористических актов. Также будут установлены командиры.

Белгородская область подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 14 августа. Первый удар был нанесен по зданию правительства, в результате оно повреждено. При второй атаке ранения получили три человека. Всех госпитализировали. При этом состояние одного из них оценивалось как тяжелое.

Третий удар вновь пришелся по зданию правительства области, в результате чего оказались выбиты окна и поврежден фасад объекта. Кроме того, разрушения фиксировались еще в двух жилых домах. Также в поселке Разумное после атаки БПЛА ранения получила женщина, ее госпитализировали.

В Белгороде были введены ограничения из-за опасности атаки беспилотников. Решение принято по итогам внеочередного заседания оперативного штаба. В числе прочих мер, принятых на собрании, – перевод госучреждений, включая министерства и МФЦ, на дистанционный формат работы с 14 по 15 августа.

Кроме того, после удара по Ростову-на-Дону в городе ввели режим ЧС. Атака повлекла за собой повреждения в 10 жилых домах. Травмы получили 13 человек, среди которых двое детей.

Из домов эвакуировали 212 человек. Для них подготовили пункт временного размещения.