Один человек погиб после атаки ВСУ на автомобили под Белгородом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников на автомобили погиб человек, также ранены три мирных жителя. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дронами были атакованы два легковых авто в селе Пристень Валуйского округа. Мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

"Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе. Вся область скорбит вместе с вами", – написал Гладков.

Глава области добавил, что от атаки на второй автомобиль пострадали двое. У женщины минно-взрывная травма и незначительные ожоги на руке, у мужчины – минно-взрывная травма и ссадины рук и ног. Оба отпущены домой на амбулаторное лечение.

Третий пострадавший получил ранения в районе села Болдыревка Белгородского района. После атаки на автомобиль мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой был госпитализирован.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 14 августа ударили по зданию правительства Белгородской области. Спустя время атака повторилась, в результате оказались выбиты окна и поврежден фасад объекта.

Кроме того, три человека были ранены при атаке украинского беспилотника по Белгороду. Всех госпитализировали. При этом состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое.

После этого в Белгороде были введены ограничения из-за опасности атаки БПЛА. Решение приняли по итогам внеочередного заседания оперативного штаба. В числе прочих мер, принятых на собрании, – перевод госучреждений, включая министерства и МФЦ, на дистанционный формат работы с 14 по 15 августа.

