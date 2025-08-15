Количество пострадавших при атаке БПЛА в Курске достигло 10 человек

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Число пострадавших в результате удара вражеского дрона по многоквартирному дому в Курске увеличилось до десяти человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Среди пострадавших есть ребенок 2010 года рождения. В данный момент врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Сотрудники МЧС потушили пожар в доме. Взрывной волной также были выбиты стекла в соседних домах и школе. Специалисты определят, подлежит ли пострадавший дом восстановлению. В случае ремонта жильцам предоставят проживание в пунктах временного размещения.

Хинштейн также заверил, что власти обязательно компенсируют гражданам потерю имущества.

Украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска в ночь на 15 августа. В результате удара начался пожар, огонь охватил четыре верхних этажа здания. Одна из жительниц дома погибла.

На место быстро прибыли оперативные службы, сотрудники МЧС сразу принялись тушить возгорание. Власти региона проведут подомовой обход ближе к утру.