Фото: 123RF/svetlanaevgrafova

В результате обстрела ВСУ по мирным кварталам Донецка ранения получили три человека. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Прямое попадание дальнобойного вооружения было зафиксировано по Киевскому проспекту. Повреждения получили два многоквартирных жилых дома, а также учебное заведение.

Кулемзин подтвердил гибель женщины 1952 года рождения в результате украинского удара. Дальнейшие подробности воздушной атаки уточняются.

Об обстреле ВСУ Киевского района Донецка стало известно вечером 15 августа. По данным СМИ, один из снарядов попал в многоквартирный дом, была повреждена гражданская инфраструктура и кафе. Предварительно, под завалами здания была 18-летняя девушка.

Помимо этого, украинские войска также атаковали беспилотником электроподстанцию "Рыльск 110кВ" в Курской области. В результате был перебит провод, из-за чего было нарушено электроснабжение в нескольких районах региона.