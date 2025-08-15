ТАСС: один человек погиб при ударе ВСУ по Донецку

Фото: телеграм-канал Readovka

Один человек погиб при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Киевского района Донецка, сообщила ТАСС раненая жительница Елена.

"Услышали сильный хлопок, я вышла из спальни, побежала за матерью в зал. Говорю: "Мама, вставай, выходим срочно". Все, что я помню последний раз, потом черное. Ничего не помню, звук в ушах, все темно, ничего не слышала какое-то время. Потом начала кричать, искать мать. Мать – убита", – рассказала собеседница агентства.

По данным РИА Новости, украинский снаряд попал в многоквартирный дом, была повреждена гражданская инфраструктура и кафе. Под завалами здания, предварительно, остается 18-летняя девушка. Помимо нее, ранения получил еще мужчина, уточнили журналисты.

Ранее украинские военные атаковали с помощью БПЛА электроподстанцию "Рыльск 110кВ". В результате удара перебило провод, из-за чего нарушилось электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, специалисты оперативно устранили повреждения.

