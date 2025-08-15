Возбуждено дело о теракте после атаки ВСУ на Курск

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом и гражданские объекты в Курске, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что при атаке военнослужащие действовали в интересах высшего военного и политического руководства Украины.

"В результате погибла мирная жительница, еще 17 гражданских лиц получили ранения, повреждены жилые дома, здание школы", – цитирует своего представителя пресс-служба СК.

Исполнителей приказов и отдавших их командиров следователи намерены установить в рамках уголовного дела.

Об атаке украинского беспилотника на многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска стало известно 15 августа. В здании начался пожар, огонь охватил четыре верхних этажа здания.

По словам главы Курской области Александра Хинштейна, трое из числа пострадавших лечатся амбулаторно, еще 9 находятся в областной больнице. Среди раненых также есть ребенок 2010 года рождения.