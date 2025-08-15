Вербовщик исполнителя теракта на ж/д в Брянской области заочно приговорен к 26 годам

Фото: depositphotos/belchonock

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор сотруднику 2-го департамента главного управления разведки Минобороны Украины Николаю Пашкевичу, сообщила пресс-служба СК РФ.

Его признали виновным в вербовке россиянина для терактов на железнодорожном транспорте в Брянской области и приговорили к 26 годам колонии. По версии следствия, в 2019 году Пашкевич вовлек в состав ОПГ гражданина России Сергея Белавина, которому поручили организовать теракты на железной дороге в Брянской области.

Он прошел подготовку на Украине и в июне 2022 года приехал в РФ, забрал из тайника оборудование и 9 июля заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна в Унеческом районе Брянской области.

В момент приближения грузового поезда Белавин совершил подрыв, был поврежден участок дороги и поезд, однако люди не пострадали. Злоумышленника приговорили к 22 годам колонии строгого режима в 2023 году.

Ранее Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор гражданину Мальты Патрику Шерреру, который воевал на стороне ВСУ и участвовал в незаконном вторжении в Курскую область. Суд установил, что подсудимый нелегально пересек границу России в 2024 году и переместил через таможенную границу штурмовую винтовку и боеприпасы к ней.

По приказу командиров ВСУ он участвовал в боевых действиях против российских военных, за что получил не менее 10 тысяч долларов (примерно 895 тысяч рублей. – Прим. ред.).

