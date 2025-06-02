Наемница Эштон-Чирилло заочно осуждена на 20 лет за фейки о ВС РФ

Фото: x.com/Sarah Ashton-Cirillo (Сара Эштон-Чирилло внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга)

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 47-летнюю наемницу из США Сару Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 20 годам колонии. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Ее признали виновной по делу о распространении ложной информации о ВС РФ, а также участии в украинском конфликте на стороне ВСУ.

Правоохранители выяснили, что Эштон-Чирилло прибыла на Украину в период между февралем и сентябрем 2023 года. Она добровольно присоединилась к Интернациональному легиону, а затем попала в 113-ю бригаду территориальной обороны Украины.

На тренировочных базах наемницу обучили военному делу, выдали ей оружие, боеприпасы, форму и снаряжение.

В августе 2023 года она сняла и разместила в интернете видеосюжет, в котором заявлялось, что Россия якобы создала запасы биологического оружия. Более того, Эштон-Чирилло утверждала, что российская армия использовала химическое оружие в Сирии и на Украине. За эту работу она получила свыше 653 тысяч рублей.

В сентябре того же года Эштон-Чирилло высказала угрозы в адрес представителей российских СМИ, после чего Союз журналистов РФ направил обращения в ФСБ и МВД с призывом обратить внимание на эту ситуацию. При этом ее заявления не были одобрены Силами территориальной обороны (СТО) ВСУ, в связи с чем тогда же ее отстранили от должности.

В феврале 2024 года Росфинмониторинг включил ее в список экстремистов и террористов. В сентябре того же года наемницу объявили в розыск, однако не уточнялось, по какой конкретно статье Уголовного кодекса России.