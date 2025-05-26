Суд приговорил актера Хабарова из сериала "След" к 9 годам за фейки об армии РФ

Фото: 123RF/skycinema

Актер сериала "След" Андрей Хабаров заочно приговорен к 9 годам исправительной колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал общих судов столицы.

Хорошевский районный суд Москвы осудил Хабарова по статьям 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ") и 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции актера на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории страны.

В 2022 году Хабаров осудил СВО, разместив на своей странице в одной из соцсетей видео боевых действий в его родном Николаеве, а потом покинул Россию. По данным СМИ, он живет в Грузии и жалуется на удаление постов о якобы "преступлениях" ВС РФ, называя Курск украинским городом. С 2024 года мужчина был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ранее российский Минюст внес в реестр иностранных агентов экс-главу МИД РФ Андрея Козырева. В ведомстве уверены, что Козырев распространял фейки о решениях органов власти РФ, выступал против спецоперации и публиковал данные, которые были направлены на создание негативного образа ВС РФ. Кроме того, мужчина взаимодействовал с иностранными площадками и проживал за пределами России.

