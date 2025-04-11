Фото: ТАСС/ITAR/Антон Тушин (Андрей Козырев признан иноагентом в РФ)

Минюст внес в реестр иноагентов экс-главу МИД РФ Андрея Козырева. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным министерства, Козырев распространял недостоверную информацию, связанную с принимаемыми органами публичной власти России решениями и проводимой ими политикой. Также, по данным ведомства, бывший министр иностранных дел РФ выступал против СВО, а также занимался распространением недостоверных сведений, которые были направлены на формирование негативного образа ВС России.

"Взаимодействует с иностранными площадками, проживает за пределами Российской Федерации", – добавили в Минюсте.

Также иноагентами были признаны правозащитница Анна Каретникова, журналистка Дарья Счастливая, литературный критик Николай Эппле и общественно-политическое движение "Удмуртия против коррупции".

По информации ведомства, Каретникова участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространяла сообщения зарубежных и международных организаций, признанных нежелательными на территории России.

В свою очередь, Счастливая и Эппле распространяли ложную информацию о проводимой органами публичной власти РФ политике, а также недостоверные сведения, которые были направлены на создание негативного образа российской армии. Кроме того, Счастливая призывала к действиям, которые способны привести к нарушению территориальной целостности России.

Движение "Удмуртия против коррупции" также занималось распространением недостоверных сведений о принимаемых органами публичной власти России решениях и ложной информации, которая была направлена на формирование негативного образа ВС РФ.

Ранее Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Валерия Панюшкина. Причиной решения стало его участие в создании сообщений и материалов иноагента, распространение фейков о принимаемых российскими властями решениях и проводимой политике, а также недостоверных данных, формирующих негативный образ армии России.