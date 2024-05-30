Бывшего генпрокурора Украины Ярему заочно осудили в РФ за фейки об армии

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Бывшего генпрокурора Украины Виталия Ярему заочно осудили в России за фейки о ВС РФ и за содействие терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд.

"Путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначено 19 лет лишения свободы, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 16 лет – в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Помимо этого, бывшему украинскому генпрокурору назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Яреме также запретили на 3 года заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием интернета.

Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого в РФ или с момента его задержания в стране. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

До этого бригадного генерала ВСУ Андрея Гнатова заочно приговорили в России к 28 годам заключения. Поводом для этого стали его преступления в Донбассе в 2019 году. Решение по делу Гнатова вынес Верховный суд ДНР.

