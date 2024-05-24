Суд заочно приговорил экономиста Сонина к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

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Гагаринский суд Москвы заочно приговорил экс-проректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина (признан в РФ иноагентом) к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за публикацию ложной информации о ВС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Сонина в РФ, либо с момента его задержания на территории России. Кроме того, ему запретили заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на 4,5 года.

Уточняется, что причиной уголовного преследования Сонина стали его публикации в сети о событиях в украинском городе Буче в ходе российской спецоперации.

Сонин работал профессором в ВШЭ в период с 2007 по 2022 год. На факультете экономических наук мужчина выполнял функции научного руководителя.

На должность проректора Сонина назначили в 2013 году. Помимо этого, он является профессором Чикагского университета и сооснователем совместного бакалавриата ВШЭ и Российской экономической школы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ в отношении Сонина в марте прошлого года. В мае того же года МВД России объявило бывшего экономиста в розыск.