Экс-профессора ВШЭ Сонина объявили в розыск по уголовной статье

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МВД объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства .

"Сонин Константин Исаакович, 1972 года рождения, разыскивается по статье УК", – указано в базе МВД без уточнения по какой именно статье.

Сонин работал профессором в ВШЭ в период с 2007 по 2022 год. На факультете экономических наук мужчина выполнял функции научного руководителя. Сейчас экономист находится за пределами России.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ в отношении 51-летнего экс-проректора ВШЭ Константина Сонина. По данным следствия, профессор трижды создал публикации с фейками на своем телеграм-канале.

До этого стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС РФ. В случае задержания мужчины на территории РФ или при экстрадиции его заключат под стражу.