Взорвавшего железнодорожные пути под Брянском диверсанта приговорили к 22 годам колонии

Фото: Следственный комитет РФ

Второй Западный окружной военный суд приговорил Сергея Белавина, которого обвиняют в подрыве железнодорожных путей в Брянской области летом 2022 года, к 22 годам колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что осужденный также должен будет выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону задержали по делу о госизмене. По данным спецслужб, он передавал украинской военной разведке информацию о расположении предприятия, средств ПВО и российских сил.

До этого суд приговорил активиста Михаила Кригера к 7 годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Его признали виновным по статье 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению теракта") и статье 282 ("Разжигание ненависти и розни").

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