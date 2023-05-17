Активиста Кригера осудили на семь лет колонии по делу об оправдании терроризма

Фото: телеграм-канал "Свободу Михаилу Кригеру!"

Второй Западный окружной военный суд приговорил активиста Михаила Кригера к 7 годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По информации следствия, в 2020 году Кригер разместил на странице в соцсети пост с оправданием терактов. До этого он неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях.

"Суд признал виновным Кригера по статье 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению теракта") и статье 282 ("Разжигание ненависти и розни") Уголовного кодекса (УК) РФ и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – говорится в сообщении.

В связи с обвинением Кригера его адвокат Михаил Бирюков заявил, что предпримет попытку обжаловать приговор.

Ранее бывшего учителя истории в Республике Коми Никиту Тушканова признали виновным в оправдании теракта на Крымском мосту. Его приговорили к 5,5 года лишения свободы. Помимо этого, мужчину обвинили в дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ.

