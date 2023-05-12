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Суд арестовал блогера из Челябинска, который призывал Украину атаковать Кремль
Фото: depositphotos/belchonock
Блогер из Челябинска был арестован на два месяца за призывы к Украине нанести удары по Кремлю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского районного суда.
Источник в правоохранительных органах региона отметил, что сотрудники УФСБ России по региону задержали мужчину еще 10 мая. Он проводил эфир, в котором нецензурно выражался и призывал Украину нанести удары по Кремлю.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2, статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", рассказали в пресс-службе.
12 мая было удовлетворено ходатайство следователя. Блогер был заключен под стражу до 10 июля 2023 года. При этом защита блогера просила суд изменить меру пресечения на домашний арест, резюмировали в пресс-службе.
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