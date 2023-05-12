ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего данные о движении военной техники РФ в зону СВО

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в Крыму местного жителя, который передавал украинским спецслужбам данные о движении российской техники в зону спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"По подозрению в госизмене задержан 34-летний житель Республики Крым", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, мужчина собирал данные и отправлял их в чат-бот одного из телеграм-каналов, которые использовались украинскими спецслужбами для сбора разведывательных данных о российской армии. Переданная информация была использована ВСУ для нанесения ударов.

Ранее по подозрению в госизмене арестовали уроженку Крыма Ление Умерову. Ей выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела содержали пометку "секретно", поэтому детальной информации об аресте женщины не было.

