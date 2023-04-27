16:14Происшествия
В Москву доставили россиянку, обвиняемую в госизмене
Фото: depositphotos/belchonock
В столичный СИЗО доставили россиянку по фамилии Слободчикова, обвиняемую в госизмене, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что так обычно происходит, когда фигурантов арестовывают в регионах.
Следователи ФСБ просят Лефортовский суд Москвы продлить ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Слушание назначено на 28 апреля. Подробности дела не раскрываются из-за секретности материалов.
Ранее ФСБ задержала гражданина России Р. Расулова по делу о госизмене. Ходатайство об аресте поступило в Лефортовкий суд.
Накануне Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО россиянина Юрия Плыске по обвинению в госизмене.
Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае
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