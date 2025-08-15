Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 09:53

Происшествия

Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск увеличилось до 12 человек

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск увеличилось до 12 человек. Об этом ТАСС рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, 3 пострадавших лечатся амбулаторно, еще 9 находятся в областной больнице.

Вражеский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Железнодорожном районе Курска в ночь на 15 августа. В здании начался пожар, огонь охватил четыре верхних этажа здания.

В результате инцидента погибла одна из жительниц дома. Также сообщалось, что среди пострадавших есть ребенок 2010 года рождения. Хинштейн подчеркивал, что всем раненым оказывается необходимая медпомощь.

происшествиярегионы

