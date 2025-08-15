Обломки БПЛА повредили судно в порту Оля Астраханской области

Фото: ТАСС/Владимир Тюкаев

В Астраханской области обломки беспилотника повредили судно в порту Оля, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

По его словам, область подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) 14 августа, их целью стала транспортно-логистическая инфраструктура. Однако все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы или уничтожены, никто не пострадал.

При этом Бабушкин подчеркнул, что некоторые беспилотники, подвергнутые воздействию РЭБ, не были найдены. При их обнаружении нельзя производить самостоятельных действий, необходимо сообщить о находке правоохранителям.

Ранее в Минобороны России сообщали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на 15 августа сбили 53 беспилотника над регионами России и акваторией Азовского моря. Больше всего БПЛА было уничтожено над Курской областью, а именно – 13.

