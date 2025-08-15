ПВО отразила ночью атаку беспилотников в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили минувшей ночью атаку БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Вражеские дроны были сбиты в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах.

Предварительно, никто из местных жителей не пострадал. Произошло несколько возгораний сухой травы, все они были оперативно ликвидированы. В селе Николаевка в одном из частных домов были посечены стены.

Минувшей ночью атаке БПЛА также подвергся Курск – украинский дрон атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе города. В результате удара начался пожар, огонь охватил четыре верхних этажа здания. Одна из жительниц дома погибла.

Еще 10 человек пострадали, среди них ребенок 2010 года рождения. Специалисты определят, подлежит ли пострадавший дом восстановлению. В случае ремонта жильцам предоставят проживание в пунктах временного размещения.