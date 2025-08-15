Силы ПВО сбили ночью 53 БПЛА над регионами РФ и акваторией Азовского моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО сбили за ночь 53 вражеских беспилотника над регионами РФ и акваторией Азовского моря, рассказали в Минобороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, 13 БПЛА были ликвидированы над Курской областью, 11 – над Ростовской областью, еще 7 – над Самарской областью. Также 6 дронов уничтожили над Белгородской областью, 5 – над Орловской областью, по 4 – над Брянской и Воронежской областями и по 1 – над Саратовской областью, Калмыкией и над акваторией Азовского моря.

В ночь на 15 августа в Курске беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Железнодорожном районе города. В результате в здании начался пожар, огонь охватил четыре верхних этажа здания.

Погибла одна из жительниц дома, еще десять человек получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок 2010 года рождения.