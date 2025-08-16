Один человек пострадал при атаке БПЛА на частный дом в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в Белгороде, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате детонации загорелась кровля, однако пожарным удалось ликвидировать открытое возгорание. Мужчина получил ожог предплечья, скорая оказала ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

Гладков добавил, что после того, как пожарные закончат работу, необходимо убедиться в том, что нет взрывоопасных элементов. После этого контур временно закроют, а 19 или 20 августа администрация города поставит подрядчика, который "зайдет с восстановлением".

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. В Минобороны уточнили, что больше всего было сбито в Ростовской области – 10 БПЛА.

В Белгородской области был уничтожен один дрон.

