Силы ПВО сбили четыре беспилотника над Ростовской областью

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Ростовской области вечером 15 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские БПЛА были ликвидированы в период с 22:55 до полуночи.

Вечером 15 августа украинские войска также обстреляли мирные районы Донецка. Повреждения получили два многоквартирных жилых дома, а также учебное заведение. В результате обстрела погибла одна женщина, еще трое человек пострадали.

Еще одна воздушная атака произошла в Астраханской области, где обломки одного из беспилотников повредили судно в порту Оля. Другие БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы или уничтожены, никто не пострадал.