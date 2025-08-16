16 августа, 07:25Происшествия
ПВО перехватила за ночь 29 беспилотников над регионами РФ
Фото: министерство обороны РФ
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что десять БПЛА были сбиты в Ростовской области, девять – в Ставропольском крае, четыре – в Курской области, а также по одному дрону – в Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае.
Кроме того, еще три воздушные цели удалось ликвидировать над акваторией Азовского моря.
В Ставропольском крае украинские БПЛА попытались атаковать промышленную зону Невинномысска. ПВО ликвидировала дроны, какого-либо существенного урона атака не нанесла. В результате происшествия никто не пострадал.
Вечером 15 августа украинские войска также обстреляли мирные районы Донецка. Повреждения получили два многоквартирных жилых дома, а также учебное заведение. В результате обстрела погибла одна женщина, еще трое человек пострадали.