ПВО перехватила за ночь 29 беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что десять БПЛА были сбиты в Ростовской области, девять – в Ставропольском крае, четыре – в Курской области, а также по одному дрону – в Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае.

Кроме того, еще три воздушные цели удалось ликвидировать над акваторией Азовского моря.

В Ставропольском крае украинские БПЛА попытались атаковать промышленную зону Невинномысска. ПВО ликвидировала дроны, какого-либо существенного урона атака не нанесла. В результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 15 августа украинские войска также обстреляли мирные районы Донецка. Повреждения получили два многоквартирных жилых дома, а также учебное заведение. В результате обстрела погибла одна женщина, еще трое человек пострадали.