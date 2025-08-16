16 августа, 05:42Происшествия
Беспилотники пытались атаковать промзону Невинномысска в Ставропольском крае
Фото: министерство обороны РФ
Украинские войска вновь попытались атаковать с помощью беспилотников промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае в ночь на 16 августа. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
Средства ПВО ликвидировали вражеские дроны, какого-либо существенного урона атака не нанесла. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также не выявлено.
На территории падения обломков БПЛА загорелась трава, в данный момент пожар тушат сотрудники МЧС. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.
Вечером 15 августа дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Ростовской области.
ВСУ также атаковали беспилотником электроподстанцию "Рыльск 110кВ" в Курской области. В результате удара был перебит провод, из-за чего было нарушено электроснабжение в нескольких районах региона.