Беспилотники пытались атаковать промзону Невинномысска в Ставропольском крае

Фото: министерство обороны РФ

Украинские войска вновь попытались атаковать с помощью беспилотников промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае в ночь на 16 августа. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Средства ПВО ликвидировали вражеские дроны, какого-либо существенного урона атака не нанесла. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также не выявлено.

На территории падения обломков БПЛА загорелась трава, в данный момент пожар тушат сотрудники МЧС. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Вечером 15 августа дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Ростовской области.

ВСУ также атаковали беспилотником электроподстанцию "Рыльск 110кВ" в Курской области. В результате удара был перебит провод, из-за чего было нарушено электроснабжение в нескольких районах региона.