Минобороны РФ назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам

Фото: ТАСС/Олег Елков

Обвинения Украины в якобы ударе Вооруженных сил России по рынку в городе Сумы и другим населенным пунктам являются провокацией для срыва саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщила пресс-служба российского Минобороны.

В министерстве заверили, что военные не атаковали Сумы и другие украинские города.

О подготовке провокации со стороны Киева для срыва российско-американских переговоров ведомство заявляло 12 августа. Уточнялось, что информация о подготовке была получена по нескольким каналам.

Предполагалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) непосредственно перед саммитом нанесут удар по одному из густонаселенных жилых кварталов Харьковской области или больнице с применением беспилотников и ракет.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Она запланирована на 11:00 по местному времени (22:00 по московскому).

Переговоры между Россией и США могут занять минимум 6–7 часов. Как пояснили в Кремле, сначала состоится беседа тет-а-тет с участием помощников. Затем разговор продолжится в составе делегаций и, возможно, в формате рабочего ланча.

Главными темами саммита станут урегулирование украинского конфликта и развитие сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. По итогам всех мероприятий ожидается совместная пресс-конференция глав государств.