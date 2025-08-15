Песков: переговоры Путина и Трампа на Аляске могут занять минимум 6–7 часов

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске могут занять минимум 6–7 часов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В целом, можно представить, что, конечно, минимум часов 6–7 на это уйдет", – сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

По его словам, сначала состоится беседа в формате тет-а тет с участием помощников. Затем переговоры планируют продолжить в составе делегаций и, возможно, в формате рабочего ланча.

Как добавил Песков, по итогам данных мероприятий запланирована совместная пресс-конференция Путина и Трампа. При этом российская сторона рассчитывает на результативный итог встречи президентов.

Переговоры России и США пройдут 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Саммит начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому).

Кроме глав государств, на встрече будут присутствовать делегации стран и группа экспертов. С российской стороны в ней примут участие помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Основными темами саммита станут урегулирование украинского конфликта и развитие сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Как заявил Трамп, он в ходе встречи с Путиным планирует обсудить вопрос территорий. Однако решение должна принимать Украина, подчеркнул американский лидер.

