Путин поработает над тезисами саммита с Трампом по пути на Аляску

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в полете до Аляски будет работать над тезисами по всем темам предстоящего саммита, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

"И хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского регулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского регулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике", – пояснил представитель Кремля.

Он отметил, что это "огромное количество материалов", которое Путин всегда "очень внимательно" читает и изучает.

Песков также подчеркнул, что президент пунктуально вылетит из Магадана, который он посетил по пути, и приземлится в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени. На вопрос, успеет ли российский лидер на саммит, пресс-секретарь ответил, что "Путин всегда успевает".

Президента России у самолета будет встречать американский лидер Дональд Трамп. Песков добавил, что это было согласовано заранее.

Путин сделал остановку в Магадане днем 15 августа. Ранее сообщалось, что саммит, на который направляется президент, начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому).

Также на встрече будут присутствовать делегации стран и группа экспертов. С российской стороны в ней примут участие помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Основными темами саммита станут урегулирование украинского конфликта и развитие сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Лавров отмечал, что у России есть аргументы и четкая позиция в контексте кризиса на Украине.

