WSJ: Трамп опасался, что Зеленский мог сорвать переговоры на Аляске в случае участия

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выражал опасения относительно того, что его украинский коллега Владимир Зеленский в случае своего участия мог бы сорвать саммит РФ и США на Аляске 15 августа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, сначала чиновники из Евросоюза хотели добиться участия в переговорах на Аляске европейских и украинских представителей, предложив кандидатуры генсека НАТО Марка Рютте и Зеленского. Но после разговора Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца от этой идеи отказались.

Авторы публикации отмечают, что глава Белого дома согласился проинформировать украинского президента и европейских лидеров об итогах переговоров с Владимиром Путиным.

В свою очередь, телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источники, что американский лидер планирует обсудить с Путиным не вопрос "возможного раздела территорий", а режим прекращения огня на Украине.

Встреча президентов РФ и США состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. По мнению представителей Белого дома, цель саммита – лучше понять позицию России для достижения мира.

Трамп подчеркивал, что Россию ждут "серьезные последствия", если на саммите не удастся достичь каких-либо договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. О каких именно последствиях идет речь, он не уточнил.