17 августа, 04:24Происшествия
Средства ПВО сбили несколько беспилотников над Воронежской областью
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько вражеских беспилотников над Воронежем, а также на востоке Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал. В Воронеже при падении обломков дрона было повреждено остекление в нескольких квартирах жилого дома.
В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Ранее в Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехали 52-летний мужчина с 13-летним сыном. В результате удара оба погибли на месте.
Обстрелу ВСУ также подверглось село Безлюдовка в Белгородской области. В результате произошедшего пострадала одна из местных жительниц: женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.