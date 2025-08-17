Средства ПВО сбили несколько беспилотников над Воронежской областью

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько вражеских беспилотников над Воронежем, а также на востоке Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал. В Воронеже при падении обломков дрона было повреждено остекление в нескольких квартирах жилого дома.

В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее в Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехали 52-летний мужчина с 13-летним сыном. В результате удара оба погибли на месте.

Обстрелу ВСУ также подверглось село Безлюдовка в Белгородской области. В результате произошедшего пострадала одна из местных жительниц: женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.