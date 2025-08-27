Силы ПВО сбили 13 беспилотников над регионами РФ за три часа

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами вечером 27 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по Москве. Семь БПЛА сбили над Ростовской областью, два – над Белгородской, по одному – над Смоленской областью и Крымом. Кроме того, еще два аппарата ликвидировали над акваторией Черного моря.

В ночь на 27 августа российские ПВО сбили и перехватили 26 украинских дронов над территорией страны. Более половины беспилотников уничтожили над Ростовской областью.

В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону взрыв и пожар произошли на крыше четырехэтажного многоквартирного дома. Площадь возгорания составила 250 "квадратов", из дома эвакуировали 15 жильцов. Позже в Ленинском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации.