Силы ПВО сбили за ночь 26 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 27 августа сбили и перехватили 26 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

15 воздушных целей удалось ликвидировать над Ростовской областью, а еще 4 – над Орловской областью. 3 дрона сбили в Белгородской области, по 2 – над территориями Брянской и Курской областей.

Ранее, ночью 26 августа, ПВО уничтожили 43 вражеских беспилотника. По 6 БПЛА было уничтожено над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, 5 – над Волгоградской и 4 – над Брянской областью.

Также по 3 дрона ликвидировали над Орловской и Псковской областями, по 2 – над Белгородской и Курской областями, по 1 – над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.

