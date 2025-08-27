00:18Происшествия
Пожар вспыхнул на крыше жилого дома в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал Baza
Взрыв и пожар произошли на крыше четырехэтажного многоквартирного дома в переулке Халтуринский в Ростове-на-Дону из-падения БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
На место выехали дежурные службы. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку ВСУ. На данный момент уничтожено 10 беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах.
Ранее четыре человека пострадали при атаках украинских беспилотников в Белгородской области. Среди раненых, в частности, оказались мужчина, получивший баротравму, осколочные ранения спины и головы, и женщина с баротравмой.
Украинские войска также атаковали город Енакиево в ДНР при помощи высокоточной дальнобойной ракеты М30А1 с РСЗО HIMARS и ударных БПЛА. В результате погибли два человека, пострадал 21 человек, включая подростка.