26 августа, 07:15

Происшествия

БПЛА уничтожен над Калужской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен над территорией Калужской области, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, воздушную цель ликвидировали в небе над Козельским районом. На месте инцидента работает оперативная группа, но, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА в Кингисеппском районе Ленинградской области. Тогда тоже никто не пострадал, разрушений на земле не было.

До этого российские силы отразили массированную атаку вражеских беспилотников на территорию Волгоградской области. Предварительно, обломки одного из дронов повредили хозяйственную постройку в садовом товариществе на юге Волгограда.

